MEB'den 'Pandemi Döneminde Veli Eğitimi' kursları: Din eğitimi de verecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından koronavirüs salgını döneminde velilere yönelik 15 eğitim programı hazırladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve "sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik" gibi konuların yer aldığı 15 ayrı kurs programı başlıkları arasında din eğitiminin de yer alması dikkat çekti.

Halk eğitim merkezlerinde açılacak "Pandemi Döneminde Veli Eğitimi"ne yönelik kurslara, veliler başvuru yaparak devam edebilecek. Veli eğitiminde ilk dersi yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.

Ücretsiz açılacak kurslar, salgın döneminde çocukla iletişim, evde eğitici oyun etkinlikleri, özbakım becerileri, sağlıklı beslenme, öğretmenle iletişim, verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi, sosyal etkileşim, aile içi iletişim, eğitim okur yazarlığı, EBA okur yazarlığı ve din eğitimi kurs programları gibi başlıklardan oluşacak.

