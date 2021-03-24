MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı bir açıklamada yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavların okul ortamında yüz yüze yapılacağını duyurdu. Bakanlık aynı açıklamasında yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavların, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacağını ekledi.

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarındaya sınavların okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edileceğini belirten Bakanlık, salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavların 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabileceğini belirtti.