MEB'den okul kantinlerini açma kararı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, okul kantinlerinin 19 Ekim'de açılmasına karar verildiğini duyurdu.

21 Eylül'de okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandığı ve ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim'de yüz yüze eğitime geçildiği belirtilen yazıda okul kantinlerinin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğu hatırlatıldı.

Yazıda "Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmiştir" denildi.

