MEB'den 'Nutuk' soruşturması kararı

Nutuk'un dağıtımının öğrenciler için 'uygun' olmadığına karar veren Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mersin ili Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Nutuk' eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir" denildi.  

Çamlıyayla'da okullarda Nutuk'un dağıtımı "uygun" bulunmamış, buna gerekçe olarak Vahdettin'e yönelik kullanılan "haysiyetsiz, aciz ve korkak" ifadeleri gösterilmişti.

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