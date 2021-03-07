MEB'den 'Bakan takipten çıktı' iddiasına yalanlama

Sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa edeceğine dair yapılan paylaşımlar üzerine Bakanlık bir açıklama yayınladı.
Bakanlık yaptığı açıklamada Selçuk'un istifa edeceği iddialarını doğrudan hedef almazken Bakan'ın İnstagram üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takipten çıktığı iddiaları üzerinde durdu. Bakanlık iddiaları "Asılsız" olarak nitelendirdi. Öte yandan hali hazırda Bakan Selçuk AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Instagram hesabını takip etmiyor.
ASILSIZDIR❗️— MEB (@tcmeb) March 7, 2021
Lütfen, Bakanlığımız resmî iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/5krUCaujHg