MEB, üç büyük şehirde 184 imam hatip lisesini 'nitelikli okul' seçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzunun detaylarını paylaştı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, MEB, sınavla girilen lise kontenjanlarının yüzde 40'ını imam hatip ve meslek lisesine verdi. İstanbul’da 125 imam hatip lisesi ve 141 meslek lisesi sınavla öğrenci alacak okul olarak seçilirken listeye girebilen Anadolu lisesi sayısı 78’de kaldı.

Ankara’da toplam 66 imam hatip ve meslek lisesinin sınavla öğrenci alacağı bildirildi. Buna karşın Anadolu lisesi sayısının 25 olduğu belirtildi. LGS puanıyla öğrenci alacak imam hatip ve meslek liseleri, Anadolu liselerinin sayısını ikiye katladı. İzmir’de de 24, “nitelikli” imam hatip lisesi kılavuza dahil edilirken Anadolu liselerinde bu sayı imam hatiplerden yalnızca bir fazla olarak belirlendi. İzmirli öğrencilerin sınav puanıyla tercih edebileceği meslek lisesi sayısı ise 32 oldu.