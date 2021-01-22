MEB özel okullara çalışıyor: ‘Yüz yüze eğitim’ başlarken nakiller açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitime geçildiği dönemde kapattığı özel okullar ile kamu okulları arasındaki nakilleri ve geçiş işlemlerini yüz yüze eğitim başlarken açtı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında daha önce resmi/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin "öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına" durdurulduğu savunuldu. Açıklamada "Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 37 ve 38'inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

soL’a konuşan eğitimciler kendisi de bir özel okul patronu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un tek düşüncesinin özel okul patronlarını korumak olduğunu, bu kararın da özel okullara yeni “müşteri” kazandırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde çıkarılan bir genelgeyle özel okullarda 8. ve 12. sınıflarda “destekleme kursları” 22 Ocak’tan (yarın) itibaren başlıyor. Eğitim emekçileri bu genelgenin temel amacının "destekleme kursları" adı altında özel okulları açmak olduğunu dile getiriyor. Bu okullardaki öğrencilerin ve velilerinin de haftasonu sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacağı belirtiliyor. Bu süre içinde dinlenmesi gereken özel okul öğretmenleri de ek bir ücret ödenmeden çalıştırılacak.

Kamu okulları ise 15 Şubat’a kadar tatil. Üstelik bakanlığın kamu okullarında yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli önlemleri almak üzere hiçbir hazırlık çalışması yürütmediği biliniyor. Eğitim emekçileri ve veliler "MEB'in düşündüğü tek şey özel okullar" diyerek tepki gösteriyor.

Özel okul patronlarının geçtiğimiz günlerde Bakan Ziya Selçuk'u ziyaret ederek okulların açılmasını istedikleri de biliniyor.

Özel okullara giriş sınavlarının Ocak-Şubat aylarında olduğuna dikkat çeken eğitimciler, Bakanlığın özellikle bu dönemde özel okulları açmak için bir çabası olduğunu ve bu okulların sınavlarını yaparak yeni “müşteriler” kazanmasına imkan tanındığını vurguluyor. Bir başka dikkat çekilen nokta da, pandemiye karşı en temel temizlik önlemi için bile gerekli malzemeden, personelden yoksun bırakılan kamu okullarında yüz yüze eğitime ulaşmaktan umudu kesen velilerin çocuklarını özel okullara kaydetmeyi tercih etmek durumunda kalacağı...