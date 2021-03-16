MEB öğretmenlerini böyle düşünüyor: Aşı yok, test verelim

Öğretmenlerin aşılanmasında ulaşılan sınırlı sonuçtan sonra Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime giren öğretmenlere Covid-19 testi yapılmasına karar verdi.

Şubat itibariyle köy okulları açılmış olmasına rağmen aşılamaya söylenen tarihten çok sonra başlanabilmişti. Şu an sadece 80 bin öğretmenin 1.doz aşıları tamamlanmış durumda. 15 Şubat tarihinden itibaren ise okul öncesi, ilkokul ve 8. sınıflar okula gitmeye başladılar. İlköğretim ve okul öncesinde ise aşı çalışması hiç planlanmamış durumda.

Ortaöğretim kademesi ise ilk iki haftayı 1. dönemde yapılamayan sınavları yaparak geçirdi. Bu kademede de öğretmenlere ve okul yönetimlerine ulaşan bir aşılama planlaması yok.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından okullara gönderilen bir yazıya göre, yüz yüze eğitim kapsamında ders başı yapacak tüm öğretmenlere belirlenen takvim doğrultusunda koronavirüs testi yapılacak.

Yazıda "Ülkemiz genelinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin başlaması nedeniyle devam eden Covid-19 salgınının okul ve kurumlarımızda önlenmesine yönelik alınan tedbirler çerçevesinde yazımız ekinde sunulan takvim doğrultusunda ders başı yapacak tüm öğretmenlerimiz Covid-19 testine tabi tutulacaklardır. İlgililere duyurulması, testlere ekli takvim doğrultusunda katılım sağlanılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 24 Şubat'ta Çorum'un Sungurlu ilçesinde ilk doz koronavirüs aşısını olmuş ve öğretmenlerin aşılama sürecinin başladığını, öğretmenlere Covid-19 aşısı yapılmasıyla ilgili, Sağlık Bakanlığına 1 milyon 259 bin okul çalışanının listesini ilettiklerini söylemişti. Ancak Bakan Selçuk'un son açıklamalarına göre aşılanan öğretmen sayısı yalnızca 80 binde kaldı.