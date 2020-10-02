MEB: Meslek liselerinde 5 Ekim'de yüz yüze eğitim başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, "Mesleki ve teknik anadolu liseleri 5 Ekim'den itibaren tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak" açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla gönderilen yazdı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde eğitim/staj uylamalarının 28 Eylül'de başlatıldığı belirtildi.

Yazıda "5 Ekim tarihinden itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır" denildi.

Yüz yüze eğitimde öğrencilerin gruplara ayrılarak her ders saatinin 30 dakika, teneffüslerin 10 dakika ve öğle arasının 45 dakika olarak uygulanacağı açıklandı.