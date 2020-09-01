MEB ile yeni protokol imzalandı: TÜGVA yine okullarda

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), okullarla protokollere devam ediyor.

İmzalanan yeni protokolün ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nden il milli eğitim müdürlüklerine 25 Ağustos 2020 tarihinde gönderilen yazıda, “‘Bakanlığımız ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında yapılan protokol ile öğrencilerin insani, ahlaki, milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılması amacıyla kulüp çalışmaları, sosyal kültürel, sanatsal, sportif, akademik, mesleki, bilimsel ve teknolojik etkinlikler, proje çalışmaları ve yarışmalar gerçekleştirilecek” denildi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, yazıda, “‘söz konusu faaliyetlerle ilgili usul ve uygulama esaslarının resmi-özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarına duyurulması ve gerekli planların yapılması” da istendi. Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu TÜGVA, imzaladığı protokollerle Milli Eğitim Bakanlığı’nın çok sayıda görevini üstlenmesiyle biliniyor.

'MEB’in önceliği dini yapılarla imzalanan protokoller'

İmzalanan yeni protokole tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da, “Salgında vaka sayılarının her geçen gün arttığı ve yüz yüze eğitime başlama koşulları ile ilgili başta ek bütçe ve ek atama olmak üzere en temel adımların dahi atılmadığı süreçte MEB’in önceliğinin vakıflar, dernekler, dini yapılarla imzalanan protokoller olduğu gerçekliğini yaşıyoruz” dedi.

MEB'in vakıflar eliyle eğitimde dinselleştirme politikalarına hızla sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Aydoğan, “Vakıflarla protokollere karşı açtığımız davalarda yargı kararları çok net bir şekilde kamusal eğitimin devletin sorumluluğunda olduğunu, protokoller eliyle başka kişi, kurum ve kuruluşlara devredilmeyeceğini belirtmesine rağmen protokoller imzalanmaya devam ediyor” diye konuştu.