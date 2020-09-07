MEB çocuk işçiliğini meşrulaştıyor: Tarlaya ‘EBA Mobil Destek Aracı’

Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi kırsalında “EBA Mobil Destek Aracı” hizmeti vereceğini ilan etti. Bakanlık bu adımını “Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi kırsalında hafta sonu tatilinde ailelerinin yanında tarlada vakit geçiren öğrenciler için” EBA Mobil Destek Aracı hizmet verileceği şeklinde duyurdu.

Bakanlık, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimler başlayana kadar bilgisayar ve internete erişimi kısıtlı olan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağındaki (EBA) derslere katılması amacıyla mobil destek aracı hazırlandığını duyurdu.

Mobil internet ve tabletlerin de bulunduğu destek aracıyla kırsal bölgelerdeki çocuklara ulaşılmasının hedeflendiği, öğrencilerin rehber öğretmenler eşliğinde dersleri takip edeceği belirtildi.

Buna göre öğretmenler ilçe merkezinde kurulan stüdyoda ders anlatırken öğrenciler ise kırsalda mobil destek aracındaki tabletlerle derslere katılacak.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Düşünekli ise gazetecilere yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla EBA konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Eğitimin aksamaması için bütün imkanların kullanılmaya çalışıldığını belirten Düşünekli, şöyle konuştu: "Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu'nun da desteğiyle şu an her yeri geziyoruz. Bunun için de EBA mobil destek aracı kurup teknik donanımını sağladık. Bilgisayar ve tabletlerimiz mevcut. Daha önce tespit ettiğimiz tarladaki öğrencilerimizi teknik destek verecek olan öğretmenlerimizle ziyaret ediyoruz. Öğretmenlerimiz ilçe merkezinde kurduğumuz stüdyoda dersleri canlı olarak verirken burada da öğrencilerimizi tarlalarda dersleri internet ortamında canlı derslerle buluşturuyoruz."

Okulların açılmasının ertelenmesiyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çocuk sayısının arttığı bir dönemde, MEB'in ailesiyle birlikte ''vakit geçiren'' çocuklara yönelik yeni hizmetinin mevsimlik çocuk işçiliğini meşrulaştırdığı belirtiliyor. Ülke genelinde yüzbinlerce öğrenci uzaktan eğitim için gereken teknolojik olanaklardan yoksunken, Bakanlığın uzaktan eğitim sorununa köklü ve kapsamlı bir çözüm üretmek yerine, göstermelik ve geçici önlemlerle süreci yönetmeye çalıştığına dikkat çekiliyor.