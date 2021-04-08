Mazlumder'den cübbeli amiral açıklaması

Makam arabasıyla gittiği bir tarikat evinde, askeri üniforması üzerindeki sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından hakkında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından inceleme başlatılan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’yla ilgili Mazlumder açıklama yaptı.

Açıklamada "ibadetlerini nerede, hangi kıyafetle yaptığı kendi özel hayatıdır" denildi din ve vicdan özgürlüğü kapsamında olduğu savunuldu.

Soruşturma neticesinde suç teşkil eden veya ahlaki sorunlar içeren örneklerle karşılaşıldığında idari veya adli tedbirlere başvurulabileceği ve yargılama yapılabileceği belirtilen açıklamada böyle bir emare bulunmadığında kamu görevlileri için değerlendirme kriteri dini veya siyasi görüşler değil ehliyet ve liyakatleri olmalıdır denildi.

Tarikat evinde görüntüleri çıkan cübbeli amiralle ilgili;

Özel hayatın gizliliğini ihlal eden saldırıyı kınar,

Özgürlükler kapsamındaki bir fiilden dolayı hedef göstermenin kişi hakkını ihlal ettiğini hatırlatır,

Bir yargı kararı olmadan suçlamanın ve ihraca kadar gidecek tedbirlerin hukuka aykırı olduğunu kamuoyunun dikkatine sunarız denildi.

Mazlumder geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesini memnuniyetle karşılamıştı.

Amiraller gözaltında

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasıyla ilgili bildiri yayımlayan 104 amiralden 10'u gözaltına alındı. Haklarındaki soruşturma sürerken gözaltı süreleri de uzatıldı.