Mayıs ayından beri en yüksek günlük ölüm sayısı: 36 ölüm, 1517 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülkede 36 kişi yaşamını yitirdi.

Bugünkü tabloya göre yeni vaka sayısı ise 1517 oldu.

Ağır hasta sayısında da artış görüldü. Bugün ağır hasta sayısı 896 olarak açıklanırken, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Bugün iyileşen sayısı ise 1017 olarak açıklandı.

Ülkede Mayıs ayından beri en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. 17 Mayıs'ta Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 44 kişi yaşamını yitirmişti.

Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 245'e, toplam vaka sayısı 265 bin 515'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur" dedi.