Mauritius'ta petrol felaketine neden olan geminin kaptanı tutuklandı

Geçen ay Mauritius'ta mercan resifinin üzerinden geçerken karaya oturan ve yüzlerce ton petrolün okyanusa yayılmasına neden olan Japon yük gemisinin kaptanı tutuklandı.

Mauritius polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu geminin kaptanı ile mürettebattan 1 kişinin tutuklandığı bildirildi. Müfettiş Siva Coothen kaptan ve mürettebat üyesinin "sızıntıya neden oldukları" gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.

Yük gemisi 25 Temmuz'da Hint Okyanusu adasındaki bir mercan resifine çarpmış, 6 Ağustos'ta petrol sızdırmaya başlamıştı.