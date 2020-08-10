Mauritius Adası’nda petrol sızıntısı: Karaya oturan tanker ikiye ayrılabilir

25 Temmuz'da Hint Okyanusu'nun güneybatısındaki Mauritius adasındaki bir mercan resifinde karaya oturan ve çevre felaketine yol açan MV Wakashio adlı petrol tankerinin çok daha büyük bir ekolojik risk teşkil ettiği açıklandı.

"Çevresel acil durum" ilan eden Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yükünün önemli bir bölümünü sızdıran ancak hâlâ 2 bin 500 ton kadar petrol taşıyan tankerin parçalanma riski de bulunduğunu belirtti. Jugnauth, ekiplerin şimdilik sızıntıyı durdurduğunu ancak en kötüsüne hazırlandıklarını söyledi. Jugnauth, “Çatlaklar büyüyor. Durum çok daha kötü. Tankerin ikiye ayrılma riski bulunuyor” dedi.

Tankerin parçalanmasının, kırılgan bir ekosisteme sahip olan Mauritius için yıkıcı olacağı, ülke ekonomisini de sarsacağını söyleniyor.

Şimdiye kadar bin tondan fazla petrol denize sızan ülkede, mercan resifinde ve adanın dünyaca ünlü plajlarında büyük tahribat oluştu.