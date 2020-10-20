Matiz: Üzerime düşeni yapmaya hazırım

Mabel Matiz’in “Toy” klibinde yer alan dansçılar, kötü çalışma koşullarına tepki açıklamasında bulunmuş, "Duyulmak, insanca koşullarda çalışmak ve verdiğimiz emeğe karşılık saygı görmek istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Bu tepkinin ardından Matiz'den açıklama geldi.

"Söz konusu birkaç günlük çekimde, bütün ekip olarak, benim de uzun senelerdir yaşamadığım kadar zorlayıcı ve yorucu bir klip seti tecrübesinden hep birlikte geçtik" diyen Matiz, "Çekimin gerçekleşmesi ve çekim sürecinin bütün organizasyon ve yönetiminin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştığımız firmanın, sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı olarak, çok ciddi aksaklıklar ve sorunlar yaşadık. Bu sebeple söz konusu firmayla iş akdimizin sona erdirildiğini biliyorum. Bu sırada yaşanan sıkıntıların bazısını ben kendim de yaşayıp bunlara şahit olurken, bazı detaylara ise sonradan, ekibim aracılığıyla vakıf oldum" ifadesini kullandı.

Matiz, açıklamanın devamında şöyle dedi:

Aynı gün klibin ruhuna ve iklimine bütün enerjileriyle yön veren 22 performans sanatçısı arkadaşımın da, diğer herkes gibi büyük sıkıntılar yaşadığı bilgisine ve bunun detaylarına sonradan, oldukça üzülerek vakıf oldum. Olayın maddi manevi telafisi ve takibiyle ilgili ekibimin inisiyatif almasını istedim ve sağladım.

Aradan geçen yaklaşık 3 ay zarfında performans sanatçısı arkadaşlarımla benim herhangi bir iletişimim olmadı. Konuyla ilgili diğer detayları ben de lansman günü sosyal medyadan takip ettim.

Mağduriyetlerini haklılıkla dile getiren sanatçı arkadaşlarımın duygularını paylaştığımı, onların yanında olduğumu ve maruz kaldıkları bu olumsuz deneyimin telafisi için kendi üzerime düşen her ne ise yapmaya hazır olduğumu buradan paylaşmak isterim.