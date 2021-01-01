Maskeli, mesafeli ve dezenfektanlı kumar salonuna kepçeyle girildi: Gizli geçitler açılmış

Mersin'in Yenice Mahallesi’ndeki adrese baskın yapan ekipler, bina önüne gözcü konulduğunu ve tüm girişlerin kapatıldığını tespit etti.

Kapılar açılmayınca, Tarsus Belediyesi’nden talep edilen iş makinesi ile binanın bir duvarı yıkılarak içeri girildi.

Mekanın duvarını iş makinesi ile kırıp giren jandarma, maske takıp sosyal mesafe kuralına uygun oturdukları görülen kişilere 430 bin 325 TL para cezası uyguladı.

Ekipler, şüphelilere kumar oynamak suçundan 109 bin 25 TL, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için de 321 bin 300 TL olmak üzere toplam 430 bin 325 TL para cezası uyguladı. Yapılan aramalarda, 8 bin 835 pul ele geçirildi.

Öte yandan kumar oynanmasına yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mekan, belediye ekiplerince mühürlenerek kullanıma kapatıldı.