Maske uyarısı yapan doktora taşlı saldırı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki özel bir tıp merkezinin Acil Servis Bölümü'nde görevli doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, 2 yaşındaki çocuğu muayeneye getiren bir kadını maskesini doğru takması konusunda uyardı.

AA'da yer alan habere göre, çocuğun tedavisinin ardından hasta yakını ile doktor Mutlugüleçler arasında çıkan tartışma hastanenin kapısına kadar sürdü. Bu sırada hasta yakını olduğu söylenen bir kişi yerden aldığı taşla doktor Mutlugüleçler'e vurup kaçtı.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başına atılan 8 dikiş sonrası polis merkezine giden doktor hasta yakınından şikayetçi oldu.

Mutlugüleçler, şahsın kendisini tehdit edip küfür ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kapının önüne kadar çıktık ve ben bu arada arkadaşlarıma polisi aramalarını söyledim. Kapının önünde yerden kaptığı bir taşla bana vurdu. Kafama bir darbe aldım. Benim oğlum da doktor ve dikişlerimi o yaptı. Ciddi bir yarık var. Ben hastayı maskesiz olduğu için ikaz ettim arkasından kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkarmaya çalıştı. Ben de 'Onları çıkarın biz orada bebekleri muayene ediyoruz, kendi yatağınıza ayakkabıyla girer misiniz?' dedim. Bütün hepsi bu. Şikayetçiyim."

Şüpheli kısa sürede yakalanırken, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.