Maske uyarısı yapan doktora saldıran şahıs serbest bırakıldı

Avcılar’da Aile Sağlık Merkezi’ne (ASM) kendisini maske takması yönünde uyaran Doktor Yağmur Turan’a saldıran şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gümüşpala Mahallesi’ndeki 7 Numaralı Aile Sağlık Merkezi’nde 2 Aralık Çarşama günü meydana gelen olayda maskesiz bir kadın sağlık merkezine girdi. Dr. Yağmur Turan, şahsı maskesiz içeri giremeyeceğini belirterek uyardı. Maskesiz şahıs ise doktora hakaret etmeye başladı.

Dr. Yağmur Turan, bunun üzerine polisi ararken bir yandan da cep telefonu ile kadını görüntülemeye başladı. Sinirlenen kadın, kendisini uyaran doktora “Elimde kalırsın” diye bağırarak hakaretlerini sürdürürken, tırnaklarıyla kollarından yaralayarak sağlık merkezini terk etti.

Dr. Turan, kendisine saldırarak hakaret eden kadından şikayetçi olurken sevk edildiği hastanede kendisine 3 gün iş göremez raporu verildi.

Gümüşpala Mahallesi’nde oturduğu belirlenen kadın yakalayarak gözaltına alındı ve dün Küçükçekmece Adliyesi’ne hakaret ve darp suçundan sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, adı açıklanmayan ve “Bir anlık öfke ile hareket ettim” diye ifade veren şüpheli şahsın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.