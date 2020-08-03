Maske takmayanları uyaran şoför bıçaklandı, piknikçileri uyaran temizlik görevlisi darp edildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde minibüs sürücüsü Korhan Batmaz minibüste maske takmadıkları için uyardığı kişiler tarafından başından üç kez bıçaklandı.

Edremit-Altınoluk hattında çalışan minibüs sürücüsü araca maskesiz olarak binen üç kişiyi, yolcuların uyarısı üzerine indirmek istedi.

DHA’nın haberine göre bunun üzerine grup ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı.Tartışma büyüyünce yaşanan arbedede gruptan bir kişi sürücü Korhan Batmaz'ı darp edip başından bıçakladı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Batmaz, hastaneye kaldırıldı. Batmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Daha sonra jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cide'de belediye işçisi darp edildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde de bir temizlik görevlisi piknik alanındaki tuvaletin mescidinde yatmamaları için uyardığı piknikçiler tarafından feci şekilde darp edildi.

Cide Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Sadece uyarıda bulunduğu için, temizlik görevlimiz Ova-altı piknik alanında darbedildi. Olayın takipçisiyiz. Kamuoyuna duyururuz. Nüfusun 10 katına çıktığı şu günlerde büyük özveri ile çalışan çalışma arkadaşlarımıza şiddet olayını kınıyor, bir daha olmamasını temenni ediyoruz" denildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirenlerin emniyet mensuplarınca gözaltına alındığı belirtilerek "Belediyemiz, çalışanımız İlker beyin yanında ve arkasında duracaktır. Gerekli cezayı almaları için yapılması gereken yasal işlemler konusunda müdahil olacağız" denildi.