Maske takmayan esnaftan valiye: Canıma yetti, gebermek istiyorum

Türkiye'nin 81 ilinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan Covid-19 tedbirleri denetimi Denizli'de de gerçekleştirildi.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda koronavirüs denetiminde bulundu.
Denetimler sırasında maske takmayan bir esnaf ile karşılaşan Vali Atik, “Neden maske takmıyorsun” diye sordu. Esnaf valiye şöyle yanıt verdi:
"Canıma yetti. Gebermek istiyorum. Piyasanın haline bak. Salı gün 15 lirayla kapattık, çarşamba günü 100 lira. 100 liranın hepsi kar olsa ne olur? "