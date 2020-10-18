Maske takmayan esnaftan valiye: Canıma yetti, gebermek istiyorum

Denizli'de koronavirüs denetimleri sırasında bir esnaf, neden maske takmadığını soran valiye, 'Canıma yetti. Gebermek istiyorum. Piyasanın haline bak. Salı gün 15 lirayla kapattık, çarşamba günü 100 lira. 100 liranın hepsi kar olsa ne olur?' diye sitem etti.