Maske paylaşımına tepki gelince 'Atatürk' paylaşımı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Kasım dolayısıyla "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz" şeklinde bir mesaj ve bu mesajla birlikte siyah bir maske görseli paylaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/2ec4TS0h2a — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2020

Bu paylaşım sosyal medyada tepkiye neden olurken, Bakan Koca iki saat sonra bu kez Atatürk fotoğraflı olarak paylaştım yaptı: