Maske ideolojisi iş başında: Maske takın ki okullar açılsın!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yayımladığı bir dizi mesajla halka seslendi.

Selçuk, yüzyüze eğitime 21 Eylül'de başlamak üzere eğitim teşkilatının hazırlıkları yaptığını, "Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır" sözleriyle anlattı ve okulların açılması için gerekli koşulların oluşması konusunda sorumluluğu yine "vatandaşa" yükledi.

"Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor" diye yazan Selçuk, yüzyüze eğitime başlamak için gerekli koşulları şu sözlerle ifade etti:

“Okulları birlikte açacağız. derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum."