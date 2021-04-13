Mart ayında en az 3 maden işçisi yaşamını yitirdi

DİSK'e bağlı Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası’nın (Dev. Maden-Sen) yayımladığı "Madenlerde Yaşanan İş Kazaları Raporu"nun 2021 Mart verilerine göre maden işletmelerinde geçen ay 13 iş kazası gerçekleşti.
Zonguldak, Denizli, Manisa, Muğla ve Çanakkale illerindeki işletmelerde gerçekleşen iş kazalarında en az 3 maden işçisi yaşamını yitirdi, en az 10 maden işçisi ve bir maden mühendisi de yaralandı.
Raporda, 10 Nisan 1983 yılında Kozlu’da 10 maden işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan grizu patlaması hatırlatılarak, bu iş katliamının üzerinden 38 yıl geçmesine rağmen madenlerde yeterli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmamış olduğu vurgulandı.
Raporda ayrıca, 651 yeni maden sahasının ihale verilerek aramalara açılması konusuna değinilerek, öncelikle var olan maden işletmelerinin yasalara uygun biçimde, işçi sağlığı ve güvenliğini gözeterek çalıştırılması istendi.
Sendikanın "2021 Mart Ayı Madenlerde Yaşanan İş Kazaları Raporu"nda şu veriler paylaşıldı:
- 3 Mart 2021: Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi’nin Ayiçi Mahallesi’nde 15 Nolu sahada özel bir maden ocağında yapılan üretim sırasında meydana gelen iş kazası sonucunda bir işçi yaralandı.
- 4 Mart 2021: Çanakkale'nin Yenice ilçesinin Karaaydın Köyü'nde bulunan kurşun madeninde 01.03.2021 tarihinde göçük meydana geldi. Dört gündür kurtarılmayı bekleyen maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.
- 6 Mart 2021: Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan ve Eczacıbaşı'na ait Esan şirketi tarafından işletilen maden sahasında Feldspat madeni döküm alanında iş kazası meydana geldi. Kamyon sürücüsü olarak çalışan Ali Çakıcı’nın kullandığı kamyon, kontrolden çıkarak maden sahasında uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucunda maden işçisi Ali Çakıcı hayatını kaybetti.
- 12 Mart 2021: Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 24:00-08:00 vardiyasında üretim esnasında bir maden işçisi vagon çarpması sonucu yaralandı.
- 18 Mart 2021: Zonguldak’ta TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında, içerisinde işçi ve mühendislerin olduğu vagon kapıya sıkıştı. Yaşanan kaza sonucunda, maden mühendisi Yeşim Canpolat ve maden işçisi Zekai Ünsal yaralandı.
- 23 Mart 2021: Zonguldak'ta TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 08:00-16:00 vardiyasında üretim esnasında E.İ. isimli maden işçisi posta çarpması sonucu ayağından yaralandı.
- 23 Mart 2021: Zonguldak'ta TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 16:00-24:00 vardiyasında yeni kuyuda üretim esnasında bir maden işçisi düşerek yaralandı.
- 24 Mart 2021: Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Termik Santrali'ne kömür taşımacılığı yapan Ömer Canpas (61) idaresindeki kamyon, Eynez Mahallesi Maden Sahası Yolu'ndaki rampada seyir halindeyken, geriye doğru hareket edip şarampole devrildi. Geçirdiği kaza sonucu maden işçisi hayatını kaybetti.
- 25 Mart 2021: Denizli’nin Beyağaç ilçesi Eşenler Mahallesinde krom madeni ocağında sabah saatlerinde çalışma yapıldığı sırada göçük oluştu. Göçük altında kalan 39 yaşındaki Ramazan Karauzun arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
- 26 Mart 2021: Zonguldak’ta TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 24:00-08:00 vardiyasında üretim esnasında ayağına taş düşen maden işçisi F.A. yaralandı.
- 26 Mart 2021: Zonguldak'ta TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında üretim esnasında bir maden işçisi yaralandı.
- 27 Mart 2021: Zonguldak'ta Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında öğle saatlerinde iş kazası meydana geldi. Maden ocağı içerisinde üretilen kömürün nakliyesi sırasında işçilerden ŞendoğanGegekcik, vagonların arasına sıkışarak ağır yaralandı.
- 31 Mart 2021: Zonguldak’ta TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında üretim esnasında maden işçisi düşerek yaralandı.