Mart ayında en az 3 maden işçisi yaşamını yitirdi

DİSK'e bağlı Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası’nın (Dev. Maden-Sen) yayımladığı "Madenlerde Yaşanan İş Kazaları Raporu"nun 2021 Mart verilerine göre maden işletmelerinde geçen ay 13 iş kazası gerçekleşti.

Zonguldak, Denizli, Manisa, Muğla ve Çanakkale illerindeki işletmelerde gerçekleşen iş kazalarında en az 3 maden işçisi yaşamını yitirdi, en az 10 maden işçisi ve bir maden mühendisi de yaralandı.

Raporda, 10 Nisan 1983 yılında Kozlu’da 10 maden işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan grizu patlaması hatırlatılarak, bu iş katliamının üzerinden 38 yıl geçmesine rağmen madenlerde yeterli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmamış olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, 651 yeni maden sahasının ihale verilerek aramalara açılması konusuna değinilerek, öncelikle var olan maden işletmelerinin yasalara uygun biçimde, işçi sağlığı ve güvenliğini gözeterek çalıştırılması istendi.

Sendikanın "2021 Mart Ayı Madenlerde Yaşanan İş Kazaları Raporu"nda şu veriler paylaşıldı: