Mart ayında 28 kadın cinayeti, 19 şüpheli kadın ölümü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 Mart Raporu'nu yayınladı.

Rapora göre, Mart ayında erkekler tarafından 28 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Raporda, 19 şüpheli kadın ölümüyle geçtiğimiz Eylül ayından bu yana en yüksek şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiği kaydedildi.

Kadınların öldürülme bahanesinin yüzde 71'inin tespit edilemediği belirtilirken, yüzde 25'inin hayatına dair karar alma gerekçesiyle, yüzde 7'sininse ekonomik gerekçelerle öldürüldüğü aktarıldı.

Kadınların yüzde 46'sının evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Aylardır LGBTİQ+’lara yönelik ayrımcı politikaların devam edildiğine işaret edilen raporda, bu ay İzmir’de, trans kadın Miraş Güneş’in, kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve Güneş'in failinin dahi bulunmadığı hatırlatıldı.