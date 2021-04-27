Mars yüzeyinde oksijen üretimi deneyi başarılı oldu

NASA tarafından açıklanan bilgiye göre halen Mars gezegeni yüzeyinde bulunan Perseverance uzay aracına bağlı sistemler sayesinde Mars atmosferinde karbondioksit kullanılarak oksijen üretilmesi deneyi başarılı oldu.

İnsanoğlu tarafından Dünya dışında başka bir gezegende doğal kaynak üretilmesini içeren ilk bilimsel deney olma özelliği taşıyan deneyin uzun vadede gezegene yapılacak insanlı seyahatler kullanmak üzere oksijen üretilmesi için ön açıcı olması planlanıyor.

Kısa adı MOXIE olan deney düzeneğinin uzun adı Mars içinde Oksijen Kaynağı Kullanım Deneyi (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) şeklinde. Deney sürecinde sistem Mars atmosfer gazını temin etmekte, sıkıştırarak ısıtmaktadır. Daha sonra karbondioksit CO2 moleküllerini oksijen (O) ve karbon monoksit (CO) moleküllerine katı oksit elektroliz yöntemiyle ayırmaktadır. Süreç sonrasında oksijen atomları birleşerek O2 oksijen gazını oluşturmaktadır. Kimyasal süreç sırasında Azot ve Argon gazları, fazla karbondioksit gazlarıyla beraber atmosfere geri verilmektedir.

MOXIE’den gelen ilk verilere göre saatte 5,37 gram oksijen gazı üretilmiştir, bu da bir astronotun normal şartlarda ihtiyacı olan 10 dakikalık oksijene karşılık gelmektedir. Önümüzdeki bir Mars yılı boyunca üretime devam edecek olan sistem, farklı mevsim, saat ve sıcaklıklarda oksijen üretimi yaparak verim değerlendirmesi için veri toplayacaktır.

Üretilen oksijenin, astronotların ihtiyaçları dahilinde hayat desteği olarak, su meydana getirmek için ve itici gaz olarak kullanılması planlanmaktadır. Bunun dışında reaksiyonun sonunda elde edilen karbon monoksitin yakıt olarak kullanılması olasıdır. Mars atmosferinin genel bileşiminin değişimi ise Mars manyetik alanının çok zayıf olmasından kaynaklanan atmosferik gazların uzaya kaçması sorunu nedeniyle yakın gelecekte olanaklı görülmemektedir.