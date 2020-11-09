Marmaris’te riskli 32 bina için yıkım kararı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, deprem riski taşıyan 32 binanın yıkımı için karar aldı. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bugün ilk olarak Tepe Mahallesi Kubilay Alpugan Sokak’taki üç katlı apartmana yıkıma gitti. 10 daire ve beş dükkandan oluşan binanın sakinlerinin talebi üzerine yapının incelendiği ve risk taşıdığının tespiti üzerine yıkım kararı alındığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, bazı bina sakinleri, yapının güçlendirilebileceğine ilişkin karar olduğunu, kendilerine yıkım öncesi tebligat yapılmadığını söyledi. Yıkım, bina sakinlerinin dairelerini boşaltması için ertelendi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada, "Marmaris’te 20 yaş üzeri riskli 32 bina bulunmakta. Mülk sahiplerinin çoğunluğu kentsel dönüşüm için başvurmuş ve 4 yıl süren mahkemeler sonucu yıkım kararı çıkmış. Belediye olarak bizler de bu yıkım kararını uygulamakla görevliyiz. Marmaris’te deprem riski bulunan binaların yıkımı bugün itibariyle başlamıştır" dedi.