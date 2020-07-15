Akdeniz’de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamada, Marmaris açıklarında meydana gelen depremin 22.6 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Akdeniz'de Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Akdeniz’de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamada, Marmaris açıklarında meydana gelen depremin 22.6 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.