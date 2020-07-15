Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamada, Marmaris açıklarında meydana gelen depremin 22.6 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.