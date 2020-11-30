Marmaray'a binişte aktarma TCDD’nin itirazı sonucu kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçen hafta Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) getirdiği Marmaray’daki aktarmanın devam etmesi yönündeki teklif, merkezi yönetim temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedildi.

2013 yılında Ayrılıkçeşmesi ile Kazlıçeşme arasında 5 istasyonda yolcu taşımacılığına başlayan Marmaray raylı sistem hattında, ücret tarifeleri UKOME tarafından aktarma ücreti uygulanacak şekilde belirlenmiş 2019 yılı Mart ayına kadar aktarma ücreti bu şekilde uygulanmıştı.

Aynı yıl Gebze-Halkalı arasında 43 istasyonun tamamının işletmeye alınmasının ardından, bir önceki İBB yönetiminin aldığı UKOME kararıyla, Marmaray Hattı’nın “aktarma almayacağı, aktarma vereceği” karar altına alınmıştı.

Değişen İBB yönetiminin, Şubat 2020’de UKOME’ye sunduğu teklifle, Marmaray’ın yeniden aktarma uygulamasına dahil edilmişti.

UKOME’de reddedildi

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, Marmaray hattının aktarma almaya devam etmesi konusu, 26 Kasım’da UKOME gündemine taşındı. Ancak yapılan oylama sonucunda, İBB temsilcilerinin dışında kalan merkezi yönetim temsilcilerinin oyu ile Marmaray hattında “aktarma alır” uygulamasının reddine karar verildi.

Bugün sona erecek “Aktarma alır” uygulamasıyla, Marmaray'a aktarma yapan tam İstanbulkart kullanan bir yurttaştan, tam öncesinde bir ulaşım aracında yolculuk yapıp yapmasından bağımsız Tam 7,75, Öğrenci 3,50 lira alınacak. İade sistemi değişmeden devam edecek.

Marmaray’dan sonra diğer toplu ulaşım araçlarında yapılan yolculuklarda ise aktarma indirimi devam edecek.

Marmaray'ın aktarma sistemine dahil edilmesinin hemen ardından 19 Şubat 2020 tarihinde merkezi yönetimin yayınladığı genelge ile UKOME'nin üye sayısında değişiklik yapılarak, İBB'nin çoğunluk oyu elinden alınmıştı. Bu karar da İBB tarafından mahkemeye taşındı.