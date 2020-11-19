Marmara Üniversitesi’nde öğrencilere kamera dayatması

Marmara Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği bölümünde okumakta olan öğrencilere gün içinde bölüm başkanlığı tarafından gelen bilgilendirme e-postasında gelecek ara sınav döneminde girecekleri sınavlarda kamera kullanımın zorunlu olacağı belirtildi. Kamerası olmayan öğrencilerin ise bir an önce temin etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Gelen bu e-postadan sonra öğrenciler kendi aralarında bir WhatsApp grubu kurarak Twitter’dan şikayetlerini dile getirdiler. Öğrenciler bu durumun özel hayatın gizliliği kanunu ve kişisel verilerin korunma kanununun ihlali olmasının altını çizerlerken bir yandan da koşulların getirdiği maddi eşitsizliği göz önünde bulundurmayan bu karara karşı çıktıklarını belirttiler.

Bahsi geçen e-postanın tepki çeken maddesinin Türkçe çevirisi ise şöyle:

“1. Bölümümüzde yapılacak olan tüm sınavlarda kamera kullanmak zorunludur. (Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarınızda) Kameralarınızın çalıştığından lütfen emin olunuz. Eğer bir kameraya sahip değilseniz bir an önce yenisini satın alınız ya da bulunuz. Özellikle internetten sipariş edeceksiniz bu çok acil bir durumdur.”

Öğrenciler bu akşam saat 19:00’da #MarmaraCSEKameraİstemiyor etiketiyle Twitter üzerinden bir tag çalışması planladıklarını ve tüm öğrenci arkadaşlarını bu çalışmaya davet ettiklerini eklediler.