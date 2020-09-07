Marmara Üniversitesi öğrencilerinden zam tepkisi: Online eğitimin harcı olmaz

Geçen hafta okul ücretlerine zam yapan özel üniversitelere gösterilen tepkinin ardından, bu kez de devlet üniversitesi olan Marmara Üniversitesi’nde benzer bir zam uygulaması gündeme geldi.

Mart ayından itibaren online eğitime geçilmesiyle birlikte birçok eşitsizlik ve mağduriyetle mücadele etmek zorunda kalan öğrencilerin mağduriyetine bir yenisi daha eklendi.

4 Eylül tarihinde senato kararının güz dönemi için online eğitim olarak açıklanmasının ardından güncellenen öğrenim harç tablosunu inceleyen öğrenciler, online eğitim kararına rağmen öğrenim harcı tutarlarına zam yapıldığını gördüler

Normal koşullarda yüz yüze yapılan eğitimde; ikinci öğretim ve uzatmalı öğrenciler için yapılan ek masrafları karşılamak amacı ile alınan öğrenim harcının online eğitim için ödenmemesi gerektiği belirtilen öğrenciler, normal tutarın üzerine bir de zam yapılmasına karşı çıktılar.

Pandemi sürecinde ekonomik olarak zor koşullarla ve çeşitli eşitsizliklerle mücadele etmeye devam eden öğrenciler Twitter’da #OnlineEğitiminHarcıOlmaz diyerek tepki gösterdiler.