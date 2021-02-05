Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri aşılama ve burs talep ediyor 

İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü bu yıl online eğitim sisteminde güz ve bahar dönemlerinin teorik derslerini, sadece güz döneminde almayı kararlaştırmıştı. Bahar döneminde ise blok staj uygulanacağı dile getirilmiş ve staj programı geçtiğimiz günlerde öğrencilere ulaştırılmıştı. Yanı sıra öğrencilere sorun/talep ve çözüm formu gönderilmiş ve bu şekilde iletişime geçmeleri yönünde dönüş yapılmıştı. Stajyer öğrenciler doldurdukları formları danışman hocalarına göndermiş olmalarına rağmen taleplerine yönelik herhangi bir yanıt alamadı. Staj Komisyonu toplantısına dahil olma talebinde bulunan öğrencilere geçtiğimiz gün toplantının öğrenciler olmadan gerçekleştirileceği iletildi ve Staj Komisyonu toplantısı öğrencilerin eksikliğinde tamamlandı.

Öğrencilerin yokluğunda alınan kararlardan bazıları şöyle:

Covid-19 salgını nedeniyle staja çıkmadan mezun olmak isteyen öğrencilerin istekleri oy birliği ile reddedilmiştir.

Sağlık müdürlüğünden, staj yapacak öğrencilerimiz için koruyucu giysi (maske, eldiven vb.) talebi yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi içerisinde Covid-19 ile enfekte olan ya da temasa geçen öğrencilerin karantina sürecinde devam edemedikleri klinik uygulamaları telafi ile yeniden alabileceklerine oy birliği ile karar verildi.

'Stajyerleri sağlıksız koşulda çalıştırılmaya hazırlanılıyor'

Öğrencilere bildirilen kararların içerisinde aşılanmanın yapılıp yapılmayacağı belirtilmezken, Sağlık Müdürlüğü’nden aşı talep edildiği yönünde duyumlar iletildi. Sağlık emekçilerine yetersiz ulaşan ekipmanların, stajyer öğrencilere nasıl temin edileceği ve ne kadar temin edileceği soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Öğrenciler, artan vaka sayısı ve vefat sayısının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor ve birçok öğrencinin şehir dışından hareket edeceğini, İstanbul ve Türkiye’deki vaka hareketliliğinin azımsanmayacak bir artışına neden olabileceğini belirtiyor. Önlem alınmadan stajyerlerin sağlıksız koşulda çalıştırılmaya hazırlanıldığını ifade ediyor.

Sağlıkları için endişe duyduklarını dile getiren stajyer öğrenciler, diğer yandan ekonomik sorunlar içerisinde il değişikliği yapacaklarının önemi üzerinde durulması gerektiğini söylüyor. Artan yoksulluk verileri karşısında ekonomik durum staja çıkacak öğrenciler için bir yük haline dönüşmüş durumda. Kalacak yer sorunu ve geçim gibi sorunlara ilişkin taleplere ise üniversite bünyesinden yanıt gelmedi.

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin taleplerinde ise şu maddeler yer aldı:

1.Staj yöntemi yerine vaka analizi yöntemi ile uzaktan eğitime devam edilmelidir.

2.Staja çıkılması durumunda, stajyer öğrencilerin aşılanma süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.

3. Maddi olanakları yetersiz öğrencilere geri dönüşsüz burs yardımı yapılması gerekmektedir.