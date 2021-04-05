Marmara Üniversitesi GSF öğrencileri kazandı: Fakülte taşınmayacak

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin (GSF) Acıbadem Kampüsü'nden Dragos’a taşınma kararına öğrenciler ve akademisyenler tepki göstermişti. Taşınma kararı iptal edildi.

Öğrenciler rektörlüğe dilekçelerini vermelerinin ardından Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde "Sığınak" isimli bir sergi gerçekleştirmişlerdi. Üniversite yönetiminden dilekçelere cevap alamayan öğrenciler, Acıbadem Kampüsü önünde "Dragos’tan Güzel Sanatlar Marmara’dan Külliye Olmaz" pankartıyla eylem gerçekleştirmişti.

Bugün Rektörlükten akademisyenlere gelen mesaja göre taşınma işleminin gerçekleşmeyeceğini, var olan binaların onarılıp orada devam edileceğini ifade ediliyor.

Öğrenciler konuyla ilgili yaptığı açıklamada resmî açıklama talep ettiklerini dile getiriyor.

GSF öğrencilerinin açıklaması şöyle:

"Sevgili arkadaşlar, biraz önce aldığımız haber ve kesinleştirdiğimiz durum Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin taşınmasının iptali ve bina için restore çalışmalarının olacağıdır.

Görüldüğü üzere birlikte ortaya koyduğumuz mücadele sonuç verdi. Yılmıyoruz, vazgeçmiyoruz dedik ve sonuna kadar inandık. Konuyla alakalı resmî açıklama talep ediyoruz.

Son kez söylüyoruz; Marmara’dan Külliye Dragos’tan Güzel Sanatlar olmaz !"