Marmara için uyarı: Sağanak, yıldırım, heyelan, ani sel

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara Bölgesi‘nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışın bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Sakarya çevresinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Dün sıcaklık rekoru, bugün aşırı yağış, sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün, 10 ilde eylül ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığını bildirmişti. MGM’den Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’ta kaydedilen rekor sıcaklıkların bu hafta da devam edeceği uyarısı yapılmış; İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin ise yağışlar ve sıcaklığın biraz düşmesiyle serinleyeceği kaydedilmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi tarafından yapılan bir araştırma Türkiye’de 1971 ile 2016 yılları arasındaki sıcak dalgası sayısının ve şiddetinin sera gazı emisyonlarına bağlı olarak arttığını ortaya koyuyor. Deniz suyunun da normallerin çok üzerinde ısınması sonucunda sel yaratan aşırı yağışlar, yıldırım ve hortumların sayısı ve sıklığında da kayda değer artışlar görülüyor.