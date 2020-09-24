Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi.

AFAD depremin merkez üssünü Marmara Denizi, 18.87 km. Tekirdağ Marmara Ereğlisi, büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak ölçtü.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir" denildi.