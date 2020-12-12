Markette çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Esenler'de bir markette küçük çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Tacizci 'şeytana uydum' diyerek serbest bırakılmayı talep etti.

Haber Merkezi

İstanbul Esenler'de zihinsel engelli 11 yaşındaki bir kız çocuğuna markette cinsel istismar iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, A.Ö. kaçmaya çalışırken otogarda yakalandı. 

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadede, "Bana göstermiş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Ben bir anlık şeytana uydum. Nasıl yaptım bilmiyorum. Çok pişmanım ve serbest bırakılmamı talep ederim" diye konuştuğu belirtildi. 

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