Markette 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan adam gözaltına alındı

Sivas'ta Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'ndeki markette dolaşan 54 yaşındaki S.B.'nin, ismi açıklanmayan kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Bu sırada alışveriş yapan ve durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, marketten çıkan S.B.'yi yakaladı. Ekipler, marketin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra S.B.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kız çocuğunun ise olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.