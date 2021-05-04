Marketlerde çok sayıda ürünün satışına yasak geldi

Marketlerde yurttaşların "zorunlu temel ihtiyaçları" olarak tanımlanan ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmemesi kararı alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen içki satışı yasağının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.