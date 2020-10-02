Market çalışanı Tuğba Keleş'in katili Erdoğan Küpeli öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde müşteri gibi girdiği markette 35 yaşındaki kasiyer Tuğba Keleş'i öldüren ve ardından silahı kendine doğrultan 46 yaşındaki eski öğretmen Erdoğan Küpeli, kaldırıldığı hastanede öldü.

Tuğba Keleş'in ölümünden 20 gün önce tehdit, takip ve taciz edildiği için Küpeli hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Küpeli tarafından yolu kesilerek kaçırılmaya çalışıldığını belirten Keleş, ağabeyi Muhammed Keleş tarafından kurtarıldığını belirtmişti. Muhammed Keleş kardeşini kaçırmaya çalışan Erdoğan Küpeli'den kardeşi ile birlikte şikayetçi olurken, Küpeli savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Tehdit ve tacizden serbest bırakılıp, 'Erdoğan'a hakaret'ten tutuklanmıştı

Erdoğan Küpeli 2016 yılında da Hatay'da yaşayan 29 yaşındaki Gülay Mübarek’i sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sözleşmeli olarak yaptığı öğretmenlikten atılan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Küpeli bu olayın ardından sosyal medya hesabında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı gerekçesiyle 2018 yılında tutuklanarak Kozan Cezaevi'nde yatmıştı.