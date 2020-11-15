Marie Antonette'nin ayakkabısı satıldı

Marie Antonetti'nin ayakkabısı açık arttırma ile satıldı. 200 yıldır ailenin özel mülkünde olan ayakkabı, açık arttırmaya sunularak 43 bin 750 Avro'ya satıldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitıung gazetesinin haberine göre 22,5 santim uzunluğunda, kadife ile kaplı ayakkabı, keçi derisinden yapılmış. Alıcı hakkında bilgi verilmedi.

1755'de Viyana'da Habsburg Hanedanlığı'nın bir üyesi olarak dünyaya gelen Marie Antonetti, Fransız Devrimi'nden sonra yargılandığı devrim mahkemesinde vatana ihanetten ölüme mahkûm edilmişti. Eşi XVI. Louis'in 21 Ocak 1793'de Devrim Meydanı'nda giyotin ile idamından sonra, 16 Ekim 1793'de aynı meydanda giyotin ile idam edilmişti.

Tarihçi Eric Hobsbawm, Marie Antonetti için ''akılsız ve sorumsuz bir kadın'' nitelemesiden bulunmuştu. Tarihin ünlü söylencelerinden biri olarak bilinen "ekmek bulamazlarsa pasta yesinler" cümlesi de kraliçe Marie Antonetti'e atfedilir.