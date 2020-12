Mardin'de polislere 'Ohh' yazılı tişört giydirildi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün Facebook hesabından paylaştığı fotoğraflarda üniforma giymesi gereken polislerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ohh ohh" sözlerinin yazılı olduğu tişörtlerle görev başına geçtikleri görüldü.

Soylu 12 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında kayyum atanan belediyeleri övmüş ve HDP’lilere dönüp, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" ifadelerini kullanmıştı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün Facebook hesabından paylaştığı fotoğraflarda Mardin’deki polislerin üzerlerine üniforma yerine “Ohh” yazılı tişörtler giyerek görevlerini sürdürdüğü görüldü. Tişörtlerde Soylu'nun Meclis'te yaptığı konuşmanın tarihi de yer aldı.

İşte o fotoğraflar: