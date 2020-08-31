Mardin’de kadın cinayeti

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Dirrîn (Yetkinler) Mahallesi’nde, Ekrem Özel (75), akşam saatlerinde tarlalarında sulama yapan kızının kayınvalidesi Meliha Kaya (50) ile kayınbabası Abdürrahim Kaya’nın (56) üzerine ateş açtı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre, kurşunların isabet ettiği Meliha Kaya, olay yerinde yaşamını yitirirken, Abdürrahim Kaya ise ayağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Abdürrahim Kaya tedavi edilmek üzere İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Meliha Kaya'nın cesedi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan fail Ekrem Özel’in yakalanmasına için çalışma başlatıldığı belirtildi.