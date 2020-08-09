Mardin'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliği, Mazıdağı ilçesi Konur mahallesi ile mezralarında ve Derik ilçesi Çayköy mahallesi, mezraları ile kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

"5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30’dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile Mezralarında ve Derik ilçesi Çayköy Mahallesi, Mezraları ile Kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uymaları kendi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir."

