Mardin'de bir muhtar AKP'li belediye başkanının şikayetiyle görevden uzaklaştırıldı

Mardin’in Yeşilli ilçesinde geçtiğimiz ekim ayında 'kentsel dönüşüm projesi' kapsamında 500 evin yıkım çalışmalarına başlandı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile Yeşilli Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje ile Tepebaşı ve Gül mahallelerinde başlanan çalışmalar kapsamında henüz anlaşma sağlanmayan yurttaşların elektriklerinin kesilmesi üzerine mahalle sakinleri Yeşilli Belediye Başkanı AKP'li Hayrettin Demir'e tepkilerini göstermek amacıyla eylem yaptılar.

Mahalle sakinlerinin yapmış olduğu eylemde bulunduğu iddiasıyla AKP'li Demir'in şikayeti üzerine Gül Mahallesi muhtarı Çağdaş Araz, Yeşilli Kaymakamlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Araz, mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine AKP'li Belediye Başkanı Demir'in şikayetini geri çekeceğini ilettiğini söyledi.

Yıkım kararıyla ilgili açılan mahkemenin devam etmesine rağmen AKP'li Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in talimatıyla evlerin elektriklerinin kesildiğini belirten Araz, "Vatandaşlar evlerinde olmasına rağmen elektriklerinin kesilmesi hak ihlalidir. Bu durum karşısında vatandaşların talebi doğrultusunda onların yanında durduk. Vatandaşlarımızın yanında durduk diye belediye başkanı, izinsiz yürüyüş yaptığım ve provokasyona sebebiyet verdiğim iddiasıyla beni Kaymakamlığa şikayet etti ve bunun sonucunda uzaklaştırma aldık” şeklinde konuştu.