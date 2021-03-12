Mardin'de 2,5 milyon liralık 'dikey bahçe' projesi 'çöp' oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Eylül 2016’da kayyum olarak atanan dönemin Valisi Mustafa Yaman’ın, Artuklu ilçesinde 500 metrekare alanda 295 metrelik yol güzergâhında oluşturduğu dikey bahçe tamamen kurudu. Yeni kayyum yönetimi aynı yere mimari eserlerin minyatürlerinin konulacağı bir proje hazırladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kayyum yönetimi tarafından Digma Mimarlık Kentsel Tasarım Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 1 milyon 111 bin 700 TL karşılığında verilen ancak zamanında bitirilmeyen ve sonradan yapılan eklemelerle yaklaşık 2 milyon 500 bin TL’ye fatura edilen proje, 2019 yılında yaşanan göçük sonrası kısmen yıkıldı. Belediye tarafından tadilatı yapılan dikey bahçe projesi, bir süre sonra tamamen kurudu.

Canlandırma ihalesinden vazgeçildi

Bahçenin canlandırılmasına dönük çalışmalar bir türlü başlatılmazken, Mayıs 2020’de yapılması planlanan ihale de son anda iptal edildi. İhalenin Mayıs 2020’de Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum yönetimine ilişkin Mülkiye Müfettişlerin başlattığı inceleme nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Aynı alana yeni proje

Kentin en işlek caddesi üzerinde duran dikey bahçe ile birlikte yaklaşık 2,5 milyon TL çöpe giderken, Haziran 2020’de Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu olarak atanan Mahmut Demirtaş’ın talimatıyla söz konusu alana yeni bir proje kararı verildi. Hazırlanan proje kapsamında Mardin’in tarihi eserlerini simgeleyen minyatürlerinin yerleştirildiği bir proje tasarlanırken, belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, proje için önümüzdeki günlerde ihale sürecinin başlatılmasına karar verildi.