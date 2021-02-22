Mardin'de 18 mahallede sokağa çıkma yasağı: Operasyon başlatıldı

Mardin’in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda PKK'ye dönük operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliği’nden sokağa çıkma yasağıyla ilgili yapılan açıklamada "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 22 Şubat 2021 Pazartesi günü saat: 06:00 itibari bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Mazıdağı İlçesi; Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur, Kocaköy Mahalleleri ve Mezralarında, Derik ilçesi; Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı, Giriktepe Mahalleleri ve Mezralarında, Kızıltepe ilçesi; Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik, Doğanlı Mahalleleri ve Mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.