Mardin'de 15 gün eylem ve etkinlik yasağı

Mardin Valiliği il genelinde 15 gün sürecek eylem ve etkinlik yasağı kararını duyurdu. Valilik ayrıca eylemlere destek vermek için kente gelebilecek araçların da girişlerinin engelleneceğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. Maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Mardin İl sınırları içerisinde 21.02.2021 Pazar günü saat 00.01’den itibaren 07.03.2021 Pazar günü saat 24.00’a kadar 15 ( On Beş ) gün süre ile YASAKLANMASI, karara uymayanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

Valiliğin açıklamasında yasaktan muaf tutulacak etkinlikler ise şöyle sıralandı: