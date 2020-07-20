Mardin: Salgında artış haberleri

Bu sabah yayılan bir habere göre Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi bir açıklama yaparak, Mardin'de salgının kontrolden çıktığını, hastaların başka illere gönderilmeye başlandığını duyurdu.

SES'in Mardin'de üyelerinin olduğu ama bir şubesinin bulunmadığını öğrendikten sonra ulaştığımız hekimler kapasitenin dolması nedeniyle şehir dışına sevklere başlandığı konusunda verilen bilginin abartılı olduğunu söylerken, son günlerde önemli bir yükselişin yaşandığını doğruladı.

Verilen bilgilere göre Mardin çevresinde Kızıltepe ve Nusaybin'de vaka sayılarında artış var ve buralardaki hastaların bir bölümü Mardin merkeze yollanıyor.

Yoğun bakıma alınmış hasta sayısında korkutucu bir artış yaşanırken bir iddia da Etibank Mazıdağı tesislerinde yol yapımında çalışan işçilerde Covid-19 görüldüğü ve tanı konulmuş işçilerin Mazıdağı ilçe hastanesinin dışında Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildiği yolunda.