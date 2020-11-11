Maraş'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Kahramanmaraş'ta İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla 65 yaş ve üzeri yurttaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı.

Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde alınan kararla ilde 65 yaş ve üzeri kişilerin yarından itibaren 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Kararda yasaktan muaf olacak kişiler ise şöyle sıralandı:

65 yaş ve üzerinde olan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanları.