Maraş'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Maraş Pazarcık'ta 14 yaşında bir kız çocuğu sistematk şekilde çok sayıda kişinin cinsel istismarına maruz kaldı.

Çocuğun, kuzenine mesaj atınca durumun ortaya çıktığı ve ardından annesine anlattığı öğrenildi. 14 yaşındaki çocuk yıllardır mahallesindeki komşuları, abisinin arkadaşı ve mahalle esnafının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Çocuk ifadesinde tehdit edildiğini, zorla alıkonulduğunu da anlattı.

Çocuğun ifadesinin alınmasının ardından 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Bir şüpheli ise firari durumda.

Olayı takip eden ve soL'a konuşan avukatlar, şüphelilerden birinin dün serbest bırakıldığını ancak bugün sosyal medyada ve Pazarcık'taki tepkilerin ardından tekrar gözaltına alındığını söyledi.